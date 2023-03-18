Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi'nde kadın üyelere yönelik toplantı yapıldı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Altınokta Körler Derneği Kadınlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nil Sevim, derneğin Afyonkarahisar Şubesini ziyaret ederek üyelerle bir araya geldi.

Sevim, dernek binasında Afyonkarahisar Şube Başkanı Hakan Erdoğan'ı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada kadın üyelerle toplantı yapan Sevim, gazetecilere, göreve geldiği 2022'den beri Türkiye'deki kadın üyeleriyle bir araya gelmeye çalıştıklarını söyledi.



Erdoğan da ziyaretlerinden dolayı Sevim'e teşekkür ederek, "Hayırseverlerimizin desteğiyle ihtiyaç sahibi engellilere Ramazan ayında da gıda kolisi ve maddi destek yardımında bulunacağız." ifadesini kullandı.





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