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AFYONKARAHİSAR (AA) - Bolvadin'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, daha sonra ilçe şehitliğinde devam etti.

Şehitlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, dua edildi.

Törene, Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, Belediye Başkanı Fatih Kayacan ve ilçe protokolü katıldı.

Bolvadin Kaymakamlığınca, ilçedeki gazi ve yakınları ile şehit aileleri onuruna yemek programı düzenledi.

Heybeli Termal Tesisleri'ndeki programda, Kaymakam Taner Bolat, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan, İlçe Jandarma Komutanı Hasan Sökmen, şehit aileleri ve gaziler katıldı.













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