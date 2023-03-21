CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın vefat eden babası defnedildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın vefat eden babasının cenazesi toprağa verildi.
Aort damarı yırtılması sonucu vefat eden emekli öğretmen İsmail Pala için Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenazeye, Pala'nın ailesi, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ve protokol üyeleri katıldı.
Pala'nın cenazesi kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.