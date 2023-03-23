Depremde devrilen minarenin altında kalmaktan kurtulan aile bebek sevinci yaşıyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Hatay'da deprem anında evden çıkmaya çalışmak yerine kanepenin yanına sığınan ve evin girişine devrilen minarenin altında kalmaktan kurtulan çift, beşinci çocuklarını Afyonkarahisar'da kucaklarına aldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesindeki evleri minarenin devrilmesi sonucu zarar gören Yeni Cami'nin imam hatibi Hüseyin Kızılay, hamile eşi ve 4 çocuğuyla Emirdağ ilçesine geldi.

Ayşe-Hüseyin Kızılay çiftinin "Mustafa Emir" adını verdikleri bebeği Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde doğdu.

- Devrilen minareyi görünce, şanslı olduklarını düşündüler

Buruk bir sevinç yaşayan Hüseyin Kızılay, AA muhabirine, depremden zarar görmeden nasıl kurtulduklarını anlattı.

Cami lojmanının çatısına minarenin devrilmesi sonucu büyük bir tehlike atlattıklarını aktaran Kızılay, deprem anında aldıkları ani kararla hayatta kaldıklarını söyledi.

Deprem anında ayakta dahi duramadıklarına dikkati çeken Kızılay, şöyle konuştu:

"O anda yerimizde kalmak ve kanepenin yanına sığınmak aklımıza geldi. En büyük kızımın elinden tuttum yere kapandık, eşim de yanımdaydı. Diğer çocukların sadece sesi geliyordu. Elektrikler kesildi, çok büyük gürültü vardı. Minarenin devrildiğini dahi hissedemedik. Yer altında sanki bombalar patlarcasına ses geliyordu. Deprem bittikten sonra kapıyı açtığımızda minareyi gördük. Deprem anında kaçmayı tercih etseydik, devrilen minare bize zarar verirdi. O an şanslı olduğumuzu düşündük. İki dayım, hayatını kaybetti. Deprem anında çocuklarımı nasıl davranmaları gerektiği konusunda yönlendirdim."

- "Deprem anlatılmaz, yaşayanlar bilir"

Kızılay, "Kaybettiğimiz canların yanında, depremin gölgesinde Rabb'im bize hediye verdi. Kendi memleketimizde değiliz, yaptığımız planlar olmadı. Halk bize sahip çıktı. Rabb'im birliğimizi, dirliğimizi bozmasın." dedi.

Ayşe Kızılay da bebeğinin dünyaya gelmesinin zorlu günlerde kendilerine bir nebze teselli olduğunu vurgulayarak, "İkimiz de sağlıklıyız. Deprem anlatılmaz, yaşayanlar bilir. Çok zorluk çektim. Hamileydim, 4 çocuğum vardı. Deprem anında kucağımda çocuğumla yere düştüm. O gün minarenin düşmesi, havanın yağışlı olması hayatı daha zorlaştırdı." ifadesini kullandı.





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