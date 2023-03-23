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Afyonkarahisar'da "Depremle Yaşam Paneli" düzenlendi

AA

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) KOBİ Akademisi etkinlik takvimi çerçevesinde "Depremle Yaşam Paneli" düzenlendi.

Afyonkarahisar'da "Depremle Yaşam Paneli" düzenlendi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) KOBİ Akademisi etkinlik takvimi çerçevesinde "Depremle Yaşam Paneli" düzenlendi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DUAM) Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak, ATSO Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen panelde Afyonkarahisar'ın Batı Anadolu'daki 4 blokun kesişim noktasında olduğunu ve tektonik olarak da aktif bir bölgede olduğunu söyledi.

Kentin Akşehir-Simav fay sistemi üzerinde olduğunu dile getiren Özkaymak, "Uşak'ın Banaz ilçesi ile Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi arasında bir hareketsizlik söz konusu. Normalde biz böyle bir hareketsizlik beklemeyiz. Bu bölgede olası sismik boşluk söz konusu. Bu bölgeyi yaptığımız çalışmalarla izliyoruz. Afyonkarahisar merkezde en son yıkıcı deprem 13 Mayıs 1876 yılında gerçekleşti. Bu depremin büyüklüğü 6,7 şiddeti 9'du. Afyonkarahisar'ın genelinde 28 diri, 3 olası diri fay bulunuyor. Beklenen en büyük deprem ise 6,2 ile 6,8 arasındadır." dedi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Ulaştırma Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Akbulut da kanun ve denetleme konusunda af olmadığını kaydetti.

Şehir planlaması sırasında, binalar yapılmadan önce konunun uzmanlarına danışması gerektiğini vurgulayan Akbulut, şöyle devam etti:

"İnsan odaklı karar alınmalıdır. Otomobilleri iki yılda bir fenni muayeneye götürürüz, ancak inşaatta bu uygulama olmuyor. Özellikle suya doymuş zeminlerde bu konunun denetlenmesi gerekir. İnşaatın sağlam olması ile ilgili Hammurabi ve Fatih Sultan Mehmet'in Kanunnameleri bulunuyor. İnşaat için yetkinlik aranmalıdır, yetkinliklerin çok iyi belirlenmesi gerekiyor. Fatih Sultan Mehmet’in Kanunnamesi'ni uygulasak bugün bu durumda olmayız. Biz Nurdağı’nda incelemeler yaptık. Zemin seçimi doğru yapılsaydı, büyük yıkımın önüne geçilirdi."

Panele ATSO Meclis Başkanı Mustafa Ali Çelikten, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hayrettin Güzbey, Meclis Başkan Yardımcısı Şükrü Bızıkçı, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Mühsürler ve Kerem Güzel, Meclis Üyeleri, Meslek Komitesi Başkan ve üyeleri ile firmaların temsilcileri katıldı.

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