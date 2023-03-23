Afyonkarahisar'da seçim güvenliği için alınan önlemler açıklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Vali Vekili Uğur Kolsuz, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle ilgili alınan önemleri açıkladı.

Kolsuz, Valilik Toplantı Salonunda düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinin huzurlu ve güvenli bir ortamda geçmesi için tüm önlemlerin belirlendiğini söyledi.

Kanun dışı eylem ve işlemlerin önlenmesi, seçmen iradesinin sağlıklı bir şekilde sandığa yansımasının sağlanması adına bir dizi tedbirler alındığını kaydeden Kolsuz, şunları kaydetti:

"İl Seçim Güvenlik Planları kolluk kuvvetleri tarafından hazırlanmıştır. Kamu binaları, siyasi parti binaları, mabetler ve benzeri hassas noktalara yönelik alınan koruma tedbirleri gözden geçirilmiş ve gerekli tedbirler alınmıştır. Miting ve propaganda faaliyetlerinin güvenlik içinde icra edilebilmesi için mevcut talimatlar çerçevesinde yol kontrol uygulamalarına devam edilecek, istihbari çalışmalara ağırlık verilecek, gerektiğinde personel ve araç takviyesi yapılacaktır. Sandık seçmen listeleri, bulunduğu yerlerde korunacak, askıdan indirilinceye kadar çalınmaması ve tahrip edilmemesi için gerekli tedbirler alınacaktır. Sandık kurulacak olan binaların teknik altyapısı gözden geçirilmiş olup, binaların bahçesini görecek şekilde güvenlik kameraları çalışır haldedir. Oy verme günü oy verme süresince, kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnız yemek verilebilecektir."

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