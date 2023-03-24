Sandıklı'da motosikletli davulcular mesaiye başladı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde motosikletle ramazan davulculuğu yapan motorize ekiplerin mesaisi başladı.
İlçedeki uzak mahallelere hızla yetişebilmek için motosikletlerle ramazan davulculuğu yapanlar, oruç tutacak vatandaşları sahura kaldırıyor.
16 davulcu, ilçenin cadde ve sokaklarına dağılarak vatandaşları uyandırıyor.
Davulculardan Enver Ula, yaptığı açıklamada, davulcu sayısının her yıl azaldığını söyledi.
Gecenin uzun olmasından dolayı başka işte çalışan davulcuların bu yıl mesai yapmadıklarını aktaran Ula, "Biz de geleneği sürdürmek için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.