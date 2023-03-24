Afyonkarahisar'da depremde hayatını kaybedenler anısına fidan dikildi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenler için Afyonkarahisar'da hatıra ormanı oluşturuldu.

Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında, deprem evleri yakınlarında 6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı için fidan dikildi.



Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, törende, depremin olduğu günden itibaren Afyonkarahisar'da da Vali Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında çok gayretli çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

Deprem bölgesine destek gönderildiğini aktaran Kolsuz, "Destekte bulunan Afyonkarahisarlılara kamu kurumu ve kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Millet olarak acımız büyük. Şu anda da kentte 12 bin depremzede bulunmakta. Fidan dikim etkinliğinde yaklaşık 2 bin fidan toprakla buluşacak." dedi.

Programa, Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz'un yanı sıra Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Emniyet Müdürü Ali Temiz, İl Jandarma Komutanı Yılmaz Kırgel, Orman İşletme Müdürü Mustafa Gökhan Us ve çok sayıda vatandaş katıldı.



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