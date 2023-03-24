Afyonkarahisar'da depremzedelerin ihtiyaçları "afyonsizinle.org" sitesiyle karşılanacak

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da valilik tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve kente gelen depremzedelerin hayırseverlerle buluşturulmasını amaçlayan "afyonsizinle.org" internet sitesinin tanıtımı yapıldı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Emirdağ Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Osman Bilici, Afyonkarahisar'ın depremlerin ardından üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdiğini dile getirdi.

Kentte 15 binden fazla depremzede olduğunu, ihtiyaçlarının karşılanması için devletin ve kurumlarının olanca gücü ile çalıştığını belirten Bilici, şu bilgileri verdi:

"Afyonkarahisar Valiliği tarafından, depremzedelerle gönüllü vatandaşları buluşturmak için başlatılan proje kapsamında açılan afyonsizinle.org adresli sayfa, 15 Mart 2023 tarihinde erişime açılmıştır. Sistem üzerinden başta gıda, giyim, kırtasiye malzemesi, sınava hazırlık desteği, eğitim materyalleri, özel ders, elektronik eşya, ev eşyası, mutfak eşyası, temizlik malzemeleri, nakliye, tamirat-tadilat, ulaşım, kişisel bakım, psikolojik destek olmak üzere çeşitli başlıklarda destek sağlanabilmektedir. Destek olmak isteyen gönüllü ya da destek almak isteyen depremzede https://afyonszinle.org adresine girerek kayıt yapmaktadırlar. Destek olmak isteyen gönüllüler hangi konularda destek olabileceklerini, destek almak isteyen depremzede misafirler ise hangi konularda ihtiyaçları olduğunu sistem üzerinden iletmektedir. Destek olmak isteyen gönüllü ile destek almak isteyen depremzedeyi arayarak sistem üzerinden eşleştirmeyi sağlamaktadır."

Bilici, Afyonkarahisarlıların projeye sahip çıkmasını isteyerek, basın mensuplarının da sorularını yanıtladı.



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