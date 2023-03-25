Fırın eti ve Bolvadin mantısı coğrafi işaretle tescillendi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde fırın eti ile Bolvadin mantısı coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Bolvadin mutfağında önemli bir yeri olan fırın eti ile Bolvadin mantısı Bolvadin Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimleri sonucunda Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek coğrafi işaret aldı.

Bolvadin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Uğur Fidan yaptığı yazılı açıklamada, oda ile Zafer Kalkınma Ajansı'ndan Coğrafi İşaret Tescili danışmanlığında fırın eti ve mantının coğrafi işaret alarak tescillendiğini kaydetti.





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