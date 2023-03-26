Afyonkarahisar'da çaldığı eşyaları baldızının evinde saklayan zanlı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da girdiği evlerden çaldığı eşyaları baldızının evinde saklayan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol Mahallesi'ndeki bir evden televizyon, buzdolabı, elektrikli süpürge, kahve makinesi, salıncak, perde ve halıların çalınması üzerine çalışma başlattı.



Aynı mahallede yazlık olarak kullanılan başka bir evden çamaşır makinesi, 2 televizyon, fırın, yatak odası takımı, bulaşık makinesi takımı ve kahve makinelerinin çalındığı ihbarı üzerine çalışmalar genişletildi.



Ekipler, yaptıkları incelmelerde olayın 03 BP 499 plakalı kamyonetle gerçekleştirildiğini tespit etti. 5'i hırsızlıktan 10 suç kaydı olan S.C. (29) Mecidiye Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.



Çalınan eşyaların ise zanlının baldızı ve 5 suç kaydı olan M.G'nin (34) evinde olduğu belirlendi.



Ekipler, M.G'nin ifadesini alırken ele geçirilen eşyaların büyük bir kısmı sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.C. tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.