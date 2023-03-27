Afyonkarahisar'da mahalle iftarları Sahipata Mahallesi'nde başladı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediyesi tarafından ramazan ayında geleneksel olarak düzenlenen mahalle iftar programları Sahipata Mahallesi ile başladı.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Sahipata, Veysel Karani ve Hoca Ahmet Yesevi mahalleleri sakinleriyle bir araya geldi.

Dualarla açılan iftarın ardından Zeybek, herkesin Ramazan-ı Şerif'inin mübarek olmasını diledi.

Zeybek, "Cenab-ı Hak yenilerine kazasız belasız sağlıcakla erişmeyi nasip etsin. Bir araya gelip iftarlarımızı beraber yapalım istedik. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Ülkemizi fesatçıların, çıkarcıların, hainlerin emelinden korusun." ifadelerini kullandı.

Programa, Vali Vekili Uğur Kolsuz, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in eşi Sevim Zeybek, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları, birim müdürleri ve mahalle halkı katıldı.

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