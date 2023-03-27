Afyonkarahisar'da ramazan etkinlikleri sürüyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediyesinin düzenlediği geleneksel ramazan etkinlikleri devam ediyor.

Ramazan dolayısıyla Zafer Meydanında gerçekleştirilen etkinliklerde, çocuklar, çarpışan araba, oyun grupları, gölge oyunları ile eğlenceli vakit geçiriyor.



Etkinliklere katılan aileler, hem çocukları ile vakit geçiriyor hem de alışveriş çadırlarından ihtiyaçlarını temin edebiliyor. Ramazan boyunca musiki ve ilahi konserleri, çocuk tiyatroları, gölge oyunları ve farklı aktivitelere ev sahipliği yapacak olan etkinlikler her akşam Afyonkarahisarlılarla buluşmaya devam edecek.

6 Nisan Perşembe akşamı ise Youtuber Sertaç Abi, Afyonkarahisarlılarla buluşacak.





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