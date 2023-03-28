Afyonkarahisar'da mahalle iftarları devam ediyor

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, vatandaşlarla iftarda bir araya geliyor.

Zeybek, Karşıyaka Mahallesi'ndeki iftar programında, ramazan boyunca vatandaşlarla gönül sofrasında buluşmayı sürdüreceklerini kaydetti.



Programa Zeybek'in yanı sıra, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ziya Coşkun Karedeniz, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş, belediye meclis üyesi Bekir Lafçı, Karşıyaka Mahalle Muhtarı İsmail Şahin, parti üyeleri, milletvekili aday adayları, belediye birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

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