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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar'da kar etkili oluyor

AA

Afyonkarahisar'da kar etkili oluyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da kar etkisini gösteriyor.

Kentte, gece saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kentteki yağışın akşam geç saatlere kadar hafif şekilde devam edeceğini bildirdi.

Bu gece kent merkezinde sıcaklığın eksi 9 dereceye, çevre ilçelerde ise yer yer eksi 12 dereceye kadar düşeceği belirtildi.

Yetkililer, bölgede önümüzdeki 2 gece için zirai don riskine karşı çiftçileri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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