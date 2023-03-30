Sahur sofralarında yöresel lezzet "haşhaşlı tahinli pide" yerini aldı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Ramazan ayında özel yapılan haşhaşlı tahinli pideler, sahur sofralarındaki yerini alıyor.



İnce şekilde açılan hamur, tahin ve haşhaş karışımı yaklaşık 1.5 saat dinlenmeye bırakılıyor.



Pide ustaları tarafından açılan hamurlar fırına sürülerek pişiriliyor. Taş fırında odun ateşinde pişirilen haşhaşlı tahinli pide, özellikle tok tutması özelliğinden dolayı tercih ediliyor.

Fırın sahibi Mehmet Kokkokoğlu, "İsteyen biraz şeker ekleyebilir. Ramazan ayında bu pidemize talep artıyor. Dışarıdan sipariş alabiliriz. Peynir ile beraber yendiğinde güzel olur. Kalori oranı yüksek." dedi.





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