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Avrupa şampiyonu muaythai sporcusu Elmas Başoğlu'nun yeni hedefi dünya şampiyonluğu:

AA

Avrupa şampiyonu muaythai sporcusu Elmas Başoğlu'nun yeni hedefi dünya şampiyonluğu:

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Salgın döneminde babasının, bilgisayardan uzaklaştırmak için başlattığı muaythai sporunda Avrupa şampiyonu olan 13 yaşındaki Elmas Başoğlu, yeni hedefini dünya şampiyonluğu olarak belirledi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Ali Başoğlu, ilkokul 8. sınıfta okuyan kızı Elmas'ın, Kovid-19 sürecinde bilgisayar başında çok fazla zaman geçirmesinin zararlı olacağını düşünerek sporla ilgilenmesini istedi.

Babasının yönlendirmesiyle muaythai sporuna başlayan Elmas, ilk başlarda isteksiz olsa da zamanla kendisini geliştirerek çok sayıda başarıya imza attı.

Antalya'da 31 Ocak-6 Şubat'ta düzenlenen Gençler Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda 48 kiloda altın madalya kazanarak milli forma altında madalya almanın gururunu yaşayan Elmas, Ankara'da 21-28 Mart'ta gerçekleştirilen U23 Ümitler, Gençler Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda da altın madalya elde etti.


- Dünya şampiyonluğuyla mutluluğunu taçlandırmak istiyor

Başarısıyla hem ailesinin hem de hocalarının yüzünü güldüren Elmas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2021'den bu yana muaythai ile ilgilendiğini söyledi.

Her gün üç antrenman yaparak Avrupa şampiyonluğu elde ettiğini vurgulayan Elmas, "Salgın döneminde karantinaya girmiştik. Çok fazla bilgisayarda zaman geçirmeyeyim diye babam spora yazdırdı. İlk başlarda bu sporu sevmemiştim. Zamanla Ali hocam sevdirdi. Çok çalıştım. Salon evim olmuştu. Avrupa şampiyonu olunca çok mutlu oldum, dünya şampiyonasında da bu mutluluğu yakalamayı planlıyorum." dedi.


- Ali Çiloğlu: "Bundan sonraki hedefimiz eylülde yapılacak dünya şampiyonası"

Elmas'ın antrenörü Ali Çiloğlu da salonda sporcuları belli hedefler doğrultusunda bir yerlere getirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Salonda 50 öğrencinin olduğuna değinen Çiloğlu, "Aralarında Türkiye derecesi almış kişiler var. Müsabakalar öncesi Elmas ile çok yoğun çalıştık. Direnci, dayanıklılığı çok iyiydi. 'Ben bu işi yapacağım' dedi, gerçekten de başardı." ifadelerini kullandı.

Altın madalyanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Çiloğlu, şöyle konuştu:

"Elmas, Türk bayrağını dalgalandırdı, İstiklal Marşı okuttu. Bundan sonraki hedefimiz, eylülde yapılacak dünya şampiyonası. Oraya da 4 sporcuyla katılacağız. Çalışmalarımız çocukların okullarını, derslerini aksatmadan devam edecek. Dünya şampiyonası biraz zor. Orada çok iyi olmamız lazım. Öğrencilerime güvenim tam."

Baba Ali Başoğlu da kızının bu kadar başarılı olacağına inanamadığını söyledi.

Mutlu ve gururlu olduklarını vurgulayan Başoğlu, kızının dünya şampiyonasında da iyi bir derece almasını beklediklerini dile getirdi.

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