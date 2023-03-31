Dinar'dan kısa kısa

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Dinar ilçesinde şehit aileleri ve gazilere iftar yemeği verildi.



Kaymakamlık tarafından ramazan ayı dolayısıyla ilçedeki şehit ailelerine, gazilere ve ailelerine Dinar Park Ala Düğün Salonunda iftar yemeği verildi.

Dinar Kaymakamı Kemal Duru, Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, protokol üyeleri, şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla gerçekleşen iftar programı öncesinde Kuran'ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

İftar sonrasında Kaymakam Duru ve Belediye Başkanı Sarı, şehit aileleri ve gaziler ile bir süre sohbet ederek, talep ve isteklerini dinledi.



-Dinar'da Kütüphane Haftası kutlandı



Dinar ilçesinde Kütüphane Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinliklere depremzede çocuklar ve aileleri de katıldı.

Psikolog eşliğinde gerçekleştirilen etkinliklere Kaymakam Kemal Duru ve Belediye Başkanı Nihat Sarı da eşlik etti.

Programda, depremzede ailelere ve çocuklara geçmiş olsun dileklerini ileten Kaymakam Duru ve Belediye Başkanı Sarı, ailelerin her zaman yanında olduğunu belirterek, kütüphanelerin en önemli bilgi depoları olduğuna değindi.

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