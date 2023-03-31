Sandıklı'dan kısa kısa

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Sandıklı ilçesinden deprem bölgesine yardım malzemesi gönderilmeye devam ediyor.

Belediye tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bin koli yumurta, 5 bin kilogram domates ve 4 palet su ile iki konteyner, deprem bölgesine gönderildi. Bugüne kadar 61 tır yardım malzemesi gönderildiği bildirildi.



Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Hatay bölgesindeki kardeşlere iftarlık ve sahurluklar için araçları yola çıkardıklarını söyledi.

Çöl, "İftar çadırlarındaki kardeşlere bir nebze olsun biz de katkı sağlamak için üstümüze düşen görevi en layıkıyla yapmaya çalışıyoruz." dedi.​​​​​​​





- Belediye Başkanı Mustafa Çöl, depremzedelerle iftarda buluştu

Sandıklı ilçesinde misafir edilen depremzedeler için iftar yemeği düzenlendi.

Belediye tarafından ilçede misafir edilen depremzedeler iftar yemeğinde Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün konuğu oldu.

Çöl, vatandaşlara kendi elleriyle yemek ikramında bulundu.

Asrın felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Çöl, acının tarif edilemeyecek kadar büyük olduğunu söyledi.

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