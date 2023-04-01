Sinanpaşa Belediye Başkanı Karaman, depremzedelerle bir araya geldi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Sinanpaşa Belediye Başkanı Erdal Karaman, depremzedelerle bir araya geldi.

Karaman, deprem felaketi sonrası ilçeye yerleşen depremzedeler için düzenlenen iftar yemeğinde ailelerle tek tek ilgilenip yaşanan afetten dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti.



Depremzedelerin taleplerini dinlediklerini belirten Karaman, "Hep yanlarında ve hizmetlerinde olacağız. Oruçları hep birlikte açıp, oturulan gönül sofralarında iftar yapmanın mutluluğunu yaşadık. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim, tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Kardeşlerimizin yaşadıkları bu acıyı, ülke olarak hep birlikte yaşadık. Yaşanan felakette hayatını kaybeden tüm kardeşlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." dedi.

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