Afyonkarahisar'da termal villanın havuzunda baygın bulunan kişi hastanede öldü

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde termal villanın havuzunda baygın halde bulunan kişi, hastanede yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Yaylabağı beldesinde bir villadaki havuzda İ.Ç. (25), aynı odada kaldığı M.A. (35) ile S.K. (25) tarafından baygın vaziyette bulundu.



Durumun bildirilmesi üzerine otele gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İ.Ç. Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi.

İ.Ç'nin hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ölümü şüpheli bulunan İ.Ç'nin cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

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