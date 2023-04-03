Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı motosikletteki baba öldü, oğlu yaralandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Bolvadin Belediye Kavşağında kırmızı ışık ihlali yapan A.A. (52) idaresindeki 03 RC 242 plakalı otomobil, M.K. yönetimindeki tescilsiz motosiklete çarptı.

Kazada, M.K. ve motosiklette yolcu olarak bulunan babası Kemal K. yaralandı. Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kemal K. hayatını kaybetti.

Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, yeşil ışığın yanmasıyla kavşağa giren motosiklete otomobilin çarpması sonucu motosikletin devrilmesi ve iki kişinin düşmesi yer alıyor.

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