Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün, muhtarlarla iftarda bir araya geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AFYONKARAHİSAR (AA) - Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün ve İl Genel Meclisi üyeleri, merkez mahalle ve köy muhtarları ile iftar programında bir araya geldi.

Sandıklı Kaymakamlığı organizasyonunda bir dinlenme tesisinde verilen iftar yemeğine, Sülün, İl Genel Meclisi Üyeleri Ahmet Mahmut Saylık, Mevlüt Özaydın, Asım Akın ve birim müdürleri, ilçe merkez ve köy muhtarları katıldı.

Sülün, muhtarların ramazan ayını tebrik etti.



Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, ezanın okunmasıyla iftarlar açıldı.

Muhtarlar, iftar sonrası mahallelerin ve köylerin sorunları, talepleri hakkında Kaymakam Sülün ile istişarelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.