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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün, muhtarlarla iftarda bir araya geldi

AA

Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün, muhtarlarla iftarda bir araya geldi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün ve İl Genel Meclisi üyeleri, merkez mahalle ve köy muhtarları ile iftar programında bir araya geldi.

Sandıklı Kaymakamlığı organizasyonunda bir dinlenme tesisinde verilen iftar yemeğine, Sülün, İl Genel Meclisi Üyeleri Ahmet Mahmut Saylık, Mevlüt Özaydın, Asım Akın ve birim müdürleri, ilçe merkez ve köy muhtarları katıldı.

Sülün, muhtarların ramazan ayını tebrik etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, ezanın okunmasıyla iftarlar açıldı.

Muhtarlar, iftar sonrası mahallelerin ve köylerin sorunları, talepleri hakkında Kaymakam Sülün ile istişarelerde bulundu.

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