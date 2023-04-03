Afyonkarahisar İGM'de komisyon ve il encümen üyeleri belirlendi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar İl Genel Meclisinin (İGM) nisan ayı oturumunda ihtisas komisyonu ve il encümen üyeleri seçildi.



İGM toplantı salonunda yapılan nisan ayı ilk toplantısında, milletvekilliği için istifa eden meclis üyeleri Ferda Ertürk ve Şener Çalışan'ın yerine meclise giren üyeler Hasan Hüseyin Düşkün ve Erdoğan Çankaya tanıtıldı.

Daha sonra nisan ayında yenilenen ihtisas komisyonu üyeleri tekrar belirlendi.



Yapılan seçime verilen teklif ile Ahmet Mahmut Saylık, İrfan Seçen ve Murat Dikmen katıldı. Üç isim kullanılan oylar sonunda il encümen üyesi olarak seçildi.

Toplantı, diğer gündem maddelerinin meclise okunması ve ilgili komisyonlara havale edilmesiyle sona erdi.





















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