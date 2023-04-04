Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi iftarda programı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Altınokta Körler Derneği Şubesi geleneksel iftar programı düzenledi.

Burmalı Mahallesi'ndeki dernek binası önünde düzenlenen iftar programına üyeleri ve aileleriyle birlikte yaklaşık 200 kişi katıldı.

Dernek Başkanı Hakan Erdoğan, iftarda yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar'da 2018 yılından beri ramazan aylarında üyelerine yönelik iftar organizasyonlarını geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Derneklerinin çok sayıda sivil toplum kuruluşuna örnek olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Mübarek Ramazan ayında Afyonkarahisar'daki dernek üyelerimizle bir arada olmaktan son derece mutluyuz. İftar programlarıyla sizlerle sohbet etmek ve sorunlarını dinlemek bizlerin ufkunu açıyor. İftar organizasyonlarımızı her yıl yapmaya devam edeceğiz."

Erdoğan, ilçelerdeki dernek üyelerini de ziyaret ettiklerini ve Sandıklı ile Çay ilçelerinde iftar organizasyonu yapacaklarını ifade etti.





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