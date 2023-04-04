Afyonkarahisar'da ramazan stantlarının gelirinin bir bölümü depremzedelere bağışlanacak

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, ramazan ayı dolayısıyla meydana kurulan stantlardan elde edilecek gelirin yüzde 10'unun depremzedelere bağışlanacağını belirtti.

Afyonkarahisar Belediyesi, ramazan ayının manevi atmosferine uygun çok sayıda sosyal ve kültürel etkinlik düzenleniyor. Vatandaşlar, ramazan boyunca birbirinden farklı ve ilginç organizasyonlarla Zafer Meydanı'nda bir araya geliyor.

Çocuk oyunları, animasyon gösterileri ve eğlencelerin yanı sıra Karagöz ve Hacivat, meddah gibi geleneksel Türk tiyatrosu örneklerinin yer aldığı etkinlik programı, ramazan ayı boyunca devam edecek.

Yöresel ürünler ve hediyelik eşyaların bulunduğu stantlardan elde edilecek gelirin yüzde 10'u, depremzedelere gönderilmek üzere AFAD'a verilecek.

- "Etkinliklere yoğun ilgi var"

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AA muhabirine, 6 Şubat'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Depremler nedeniyle ramazan ayı etkinliklerini yapmamayı düşündüklerini kaydeden Zeybek, "Depremzedelere bir nebze olsun faydamız, katkımız olur mu diye düşündük. İstişare ettik. Ramazan ayından bir hafta önce karar vererek Zafer Meydanı'nda etkinlik alanları oluşturduk." dedi.

Meydanda küçük küçük 70 stant bulunduğunu anımsatan Zeybek, şöyle konuştu:

"Stantları Afyonkarahisarlı esnaf ve deprem bölgesinden gelen esnaflara tahsis ettik. Buradan elde edilecek gelirin yüzde 10'u depremzedelere bağışlanacak. Bugüne kadar esnaflarla yaptığımız istişare toplantılarında, ziyaretlerde kendileri son derece memnun olduklarını belirttiler. Böyle bir etkinliğe vesile olduğumuz için de teşekkür ettiler. Etkinliklere yoğun ilgi var. Ramazan ayının ruhuna uygun geçekleştirmek istiyoruz."

Zeybek, etkinlik alanında, program kapsamında hafızların Kuran'ı Kerim okuduğunu, özgün müzik ve ilahi gruplarının sahneye çıktığını, çocuklara yönelik yarışmalar yapıldığını dile getirerek, etkinlikleri eski ramazanları unutturmamak için yaptıklarını sözlerine ekledi.

Etkinlik alanında satış yapan Ali Rıza Akdoğan da (32) depremler sonrası Afyonkarahisar'a Gaziantep'ten geldiğini belirterek, "Ailemle belediye yurduna yerleştim. Belediye stantları ayarladı, biz de kendi ürünlerimizi satıyoruz. Geliri depremzedelere gidecek. Buraya gelen vatandaş da 'katkımız olsun' diye alışveriş yapıyor." ifadelerini kullandı.





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