Afyonkarahisar'da asayiş

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da motosikletli polis timleri, kentte uygulama ve denetim yaptı.
Ekipler, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi ile Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki uygulamada, bazı araçları durdurdu.
Tabanca ile uyuşturucu madde ele geçirilen üç araçtaki 3 şüpheliye adli işlem yapan ekipler, "dur" ikazına uymayan bir araçtaki ehliyetsiz sürücüye de 17 bin 331 lira cezai işlem uyguladı.
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede şüphe üzerine durdurduğu bir araçta 166 gram eroin, 8 uyuşturucu hap, bir miktar metamfetamin ve esrar ele geçirdi.
Ekipler, araçtaki İ.K. ile E.D'yi gözaltına aldı.