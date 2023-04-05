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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anne kız taş tozu döküm kursunda meslek öğreniyor

AA

Anne kız taş tozu döküm kursunda meslek öğreniyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kızına meslek edindirmek isteyen anne, Halk Eğitimi Merkezinin açtığı taş tozu döküm kursuna kızıyla katılıyor.

Emirdağ Kadın Kooperatifinde Halk Eğitimi Merkezince açılan kursa katılan 35 yaşındaki Gülten Bulduk ve 15 yaşındaki kızı Zehra Eda, birlikte hem meslek öğreniyor hem de keyifli vakit geçiriyor.

Anne-kız silikon kalıplar kullanılarak alçıya benzeyen taş tozundan elde edilen üç boyutlu ürünleri boyayarak şık mumluklar, tütsülükler, magnetler, gece lambaları, biblolar gibi ürünler yapıyor.

Anne Gülten Bulduk, AA muhabirine, taş tozu döküm kursunda çıkan kalıplarda boyama yaptıklarını söyledi.

Kursa kızı için geldiğini kaydeden Bulduk, "Kızımın elinde bir sertifikası olsun istedim. Ona destek amaçlı geldim. Kendim de çok seviyordum boyama ve resim yapmayı. Evde boş boş oturacağıma geleyim dedim. Daha önce herhangi bir kursa katılmadım." dedi.

Evde de örgü örüp satarak aile bütçesine katkı sağladığını belirten Bulduk, şöyle konuştu:

"Ben önceden böyle kurslar olduğunu duymuştum. Evim uzak diye gidememiştim. Evde sıkılıyordum. Burada vakit daha çabuk geçiyor hem de arkadaş ortamım oldu. Çok fazla çevrem yok. Hem sosyalleşmek istedim hem de bir işe yarayayım dedim. İnşallah bu mesleği daha iyi öğrenip ileride kızımla bir yer açmak isteriz."

- "Annemin desteğiyle ilerleyeceğim"

Zehra Eda Bulduk da açık öğretim lisesine devam ettiğini, evde sıkılmamak için annesiyle kursa gitmeye karar verdiklerini ifade etti.

Annesinin her yerde yanında olmasının kendine güç verdiğini dile getiren Bulduk, "Birbirimizden fikir alışverişinde bulunuyoruz. İnşallah daha da ilerletip bir yer açarız. Annemin desteğiyle ilerleyeceğim. Annem sağ olsun hep bana destek oluyor. Ondan fikir alıyorum boyama yaparken. Mesela bugün bir şey boyuyordum ona sordum 'Hangi renk olsun?' diye. Onun söylediği renge boyadım. Çok iyi anlaşıyoruz. Arkadaş gibi benimle." diye konuştu.

Atölye sorumlusu Fetiye Koparan (55), kursu açalı 3 yıl olduğunu kaydetti.

Kursiyer Gülten ve kızı Zehra Eda Bulduk'un çok becerikli olduğuna dikkati çeken Koparan, "Çok ilgililer bu kursa. Anneli kızlı birbirine sürekli soruyorlar nasıl olduğunu. Çok yetenekliler. Bir gün yer açarlarsa onlara destek olurum. Bu mesleği öğretmek çok güzel. Burada güzel bir ekip olduk. Bir yere çıktığım zaman çok güzel işi devam ettiriyorlar. Burada bir aile gibi olduk." ifadesini kullandı.


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