Sandıklı'da 5 Nisan Avukatlar Günü kutlandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 5 Nisan Avukatlar Günü, dolayısıyla program düzenlendi.

Sandıklı Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet İkbal Doğan, Sandıklı Baro Temsilcisi Veli Ulusoy'u ziyaret ederek, çiçek takdim edildi.

Ulusoy, "Bizler dün olduğu gibi bugün de yargı bağımsızlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmaya devam edeceğiz. Avukatlık mesleğinin itibarını kimseye teslim etmeyeceğiz. Avukata yönelik şiddeti ne olursa olsun durduracağız." ifadesini kullandı.

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