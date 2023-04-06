Sandıklı'da büyükbaş hayvanlarda aşılama ve kimliklendirme çalışmaları sürüyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Sandıklı'da büyükbaş hayvanları aşılama ve kimliklendirme çalışmaları sürüyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kurumda görevli veteriner hekim ve teknik personel tarafından yürütülen kampanyayla belde ve köylerdeki büyükbaş hayvanların aşılanacağı belirtildi.

Büyükbaş hayvanlara şap, brusella ve çiçek (LSD) ve aşıları yapılacağı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yapılan aşılama çalışmaları sırasında, muhtarlar ve üreticiler veteriner hekimlere yardımcı olmalı. Aşılar, salgın hayvan hastalıklarını önlemek adına büyük önem taşıyor. İlçemizde, hayvancılık çiftçilerimiz için en önemli gelir kaynaklarından biridir. Ayrıca, hayvan pazarı da ilçemiz ekonomisinde çok önemli yere sahip. Bu nedenle, ilçemizde çıkacak olası salgın hastalıkların önlemek ve hayvan pazarını da hastalık yüzünden kapanmamak için aşılama çalışmaları çok önemlidir."

Açıklamada, aşılamanın yanı sıra kimliklendirme ve kayıt altına alma çalışmaları da gerçekleştirildiği ifade edildi.





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