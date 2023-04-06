İscehisar'dan kısa kısa

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AFYONKARAHİSAR (AA) - İscehisar'da polis haftası dolayısıyla program düzenlenecek.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Emniyet Teşkilatının 178. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla İscehisar'da program düzenleneceğini belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Dalfidan, programa vatandaşları davet etti.

- İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, depremzede aileyi ziyaret etti

Şahin, ziyarette yaptığı açıklamada, "Hanesinin yanı sıra gönlünün de kapısını açıp bizi güler yüzle misafir ettikleri için depremzede ailemize çok teşekkür ediyorum. Biz, artık bir aileyiz. Her zaman yanlarında olacağız."ifadesini kullandı.



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