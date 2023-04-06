Afyonkarahisar'da 24 farklı suçtan aranan şüpheli yakalandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde 24 farklı suçtan aranan şüpheli yakalanarak tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Tınaztepe beldesindeki uygulama noktasına 300 metre kala emniyet şeridine park ettiği aracından inen M.T'nin araziye doğru hareket ettiğini gördü.

Durumdan şüphelenen ekipler, M.T'yi takibe aldı. Takip edildiğini anlayan şüpheli, arazide kaçmaya çalışsa da kısa sürede yakalandı.

Ekipler, şüphelinin kimlik sorgulamasında "resmi belgede sahtecilik", "hırsızlık", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma", "sahte para basmak" ve "dolandırıcılık" gibi 24 farklı suçtan arandığını belirledi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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