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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Konya istikametinden Afyonkarahisar yönüne seyreden B.O.G. (22) idaresindeki 43 UF 001 plakalı otomobil, Karaaslan köyü kavşağından çıkış yapan İ.Y yönetimindeki 03 ACM 293 plakalı tıra çarptı.

Kazada, sürücü B.O.G ile aynı otomobildeki S.Ü. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Afyonkarahisar Devlet Hastanesine ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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