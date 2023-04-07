Afyonkarahisar'da otomobilin banka şubesine girmesi güvenlik kamerasında

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir otomobilin banka şubesine girmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, M.T. idaresindeki 10 CEK 50 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Camikebir Mahallesi'ndeki banka şubesine girdi.

Yaralananın olmadığı kazada otomobil ve banka şubesinde hasar meydana geldi.

Öten yandan otomobilin banka şubesine girmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtta, bir müşterinin bankaya girmesinin ardından otomobilin binaya çarparak durması ve çevredekilerin sürücünün yardımına gelmesi yer alıyor.

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