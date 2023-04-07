MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Afyonkarahisar'da konuştu:

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AFYONKARAHİSAR (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, seçimlerde milletvekili sayısını artırmayı amaçladıklarını belirterek, "Aynı zamanda Cumhur İttifakı'nı da nitelikli çoğunluğa ulaştırmak istiyoruz. 400 milletvekili hedefliyoruz." dedi.



Yönter, partisinin Afyonkarahisar İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin dün akşam milletvekili adaylarını ilan ettiğini ve Afyonkarahisar'da da seçim kampanya dönemini başlattıklarını söyledi.

Afyonkarahisar'da iddialı olduklarını dile getiren Yönter, "Milli Mücadele'nin başarıya ulaştığı ve cumhuriyetin kurulduğu bu kutlu toprakların 100. yılda Cumhur İttifakı ile MHP'ye çok güçlü bir destek vereceğine yürekten inanıyoruz." diye konuştu.

- "400 milletvekili hedefliyoruz"

Yönter, partisinin il yönetimi ve milletvekili adaylarının tek yürek olarak kenetlendiğini vurguladı.

MHP'nin 54 yıllık bir parti olduğuna ve mücadelesini sürdürdüğüne dikkati çeken Yönter, "Biz, kutlu bir davayız. Bu demokratik bir mücadele. Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayımız belli kararımız nettir. Milletvekili genel seçiminde, milletvekili sayımızı artırmak amacımızdır. Aynı zamanda Cumhur İttifakı'nı da nitelikli çoğunluğa ulaştırmak istiyoruz. 400 milletvekili hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

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