Afyonkarahisar'da eşini kazara tüfekle öldüren kişi gözaltına alındı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde eşini kazara av tüfeğiyle öldüren koca gözaltına alındı.

İddiaya göre, Kayıhan beldesindeki Kunduzlu Mahallesi'nde yaşayan Ş.Ö. (45) evinin bahçesinde beslediği tavuklara sahipsiz köpeklerin zarar verdiğini gördü.

Evine giderek ruhsatsız av tüfeğini alan Ş.Ö. köpekleri korkutmak için doldur boşalt yaptığı sırada ateş alan silahtan çıkan saçmalar, kazara eşi U.Ö'nün (38) boynuna isabet etti.

Ağır yaralanan U.Ö, bir anda yere yığıldı.

Ş.Ö'nün 112'ye ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırılan U.Ö, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Ş.Ö, "taksirle ölüme neden olma" suçundan gözaltına alındı.



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