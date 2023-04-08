Afyonkarahisar'da eşini kazara tüfekle öldüren kişi gözaltına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar'da eşini kazara tüfekle öldüren kişi gözaltına alındı

AA

Afyonkarahisar'da eşini kazara tüfekle öldüren kişi gözaltına alındı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde eşini kazara av tüfeğiyle öldüren koca gözaltına alındı.

İddiaya göre, Kayıhan beldesindeki Kunduzlu Mahallesi'nde yaşayan Ş.Ö. (45) evinin bahçesinde beslediği tavuklara sahipsiz köpeklerin zarar verdiğini gördü.

Evine giderek ruhsatsız av tüfeğini alan Ş.Ö. köpekleri korkutmak için doldur boşalt yaptığı sırada ateş alan silahtan çıkan saçmalar, kazara eşi U.Ö'nün (38) boynuna isabet etti.

Ağır yaralanan U.Ö, bir anda yere yığıldı.

Ş.Ö'nün 112'ye ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırılan U.Ö, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Ş.Ö, "taksirle ölüme neden olma" suçundan gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Afyonkarahisar'da konuştu:
YEREL HABERLER MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Afyonkarahisar'da ...
Afyonkarahisar'da kopan kaya parçaları tedirginliğe neden oldu
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da kopan kaya parçaları tedirginliğe ...
TBMM Deprem Araştırma Komisyonu raporunu hazırlıyor
YEREL HABERLER TBMM Deprem Araştırma Komisyonu raporunu hazırlıyor
Türk Polis Teşkilatının 178. Kuruluş Yıl Dönümü
YEREL HABERLER Türk Polis Teşkilatının 178. Kuruluş Yıl Dönümü
Afyonkarahisar'da otomobilin banka şubesine girmesi güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da otomobilin banka şubesine girmesi ...
Afyonspor taraftarları takımlarına şarkı besteliyor
YEREL HABERLER Afyonspor taraftarları takımlarına şarkı besteliyor
Afyonkarahisar'da tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da tıra çarpan otomobildeki 2 kişi ...
Afyonkarahisar'da 24 farklı suçtan aranan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da 24 farklı suçtan aranan şüpheli ...
İscehisar'dan kısa kısa
YEREL HABERLER İscehisar'dan kısa kısa
Afyonkarahisar'da kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da kamyonetin çarptığı motosiklet ...
Sandıklı'da büyükbaş hayvanlarda aşılama ve kimliklendirme çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Sandıklı'da büyükbaş hayvanlarda aşılama ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.