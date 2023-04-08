Afyonkarahisar'da ramazanda tatlı satışları arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar'da ramazanda tatlı satışları arttı

AA

Afyonkarahisar'da ramazanda tatlı satışları arttı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da ramazan dolayısıyla tatlı satışları arttı.

Uzunçarşı ve Ambaryolu'ndaki tatlıcılarda iftar vakitlerine doğru yoğunluk yaşanıyor.

Vatandaşlar, güllaç başta olmak üzere genellikle ekmek kadayıfı, kabak tatlısı, revani, tulumba ve baklava çeşitlerine ilgi gösteriyor.

Tatlıcı Şükrü Pancar, AA muhabirine, Afyonkarahisar'da ramazan denilince akla ilk tatlının geldiğini söyledi.

İftarların olmazsa olmazının tatlı olduğunu dile getiren Pancar, "Oruç tutan insanların akşama kadar kan şekeri düşüyor. Doğal olarak iftar sonrasında tatlı ihtiyacı oluyor. Afyonkarahisar'da coğrafi işaretli ürünlerimizin yer aldığı tatlılar, genelde rağbet görüyor. Afyon kaymağının yer aldığı güllaç, ekmek kadayıfı, kabak tatlısı ve revani satışlarımız çok arttı." dedi.

- "Siparişleri hem iş yerimizden hem de internetten alıyoruz"

Pancar, ramazanda iş yerindeki haraketliliğinin yanı sıra internet üzerinden de yoğun tatlı sipariş aldıklarını ve her gün kargoyla ürün gönderdiklerini anlattı.

Yaklaşan bayram için de siparişlerin başladığına dikkat çeken Pancar, "Siparişleri de hem iş yerimizden hem de internetten alıyoruz. Bayram yaklaştıkça da işletmemizde yoğun tatlı üretim mesai harcayacak gibi görünüyoruz. Türkiye'nin her yerine kargoyla tatlıları göndereceğiz. Ağızlar bu bayram da Afyonkarahisar'ın meşhur tatlılarıyla şenlenecek. Satışlardan ve bayram siparişlerinden çok memnunuz." diye konuştu.

- "Son hafta baklava siparişlerini yetiştireceğiz"

Esnafı Salih Sayır da ramazanda tatlı satışlarından memnun olduklarını ve yoğun şekilde güllaç ile baklava satışı yaptıklarını ifade etti.

Bayram için siparişlerin gelmeye başladığına dikkati çeken Sayır, "Cevizli ve soğuk baklavaya ilgi var. İnşallah, son hafta özellikle baklava siparişlerini yetiştirmeye çalışacağız." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Afyonkarahisar'da kamyon ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da kamyon ile çarpışan motosikletteki ...
Afyonkarahisar’da yaralı bulunan flamingo AKÜREM'de tedaviye alındı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da yaralı bulunan flamingo AKÜREM'de ...
Afyonkarahisar'da eşini kazara tüfekle öldüren kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da eşini kazara tüfekle öldüren kişi ...
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Afyonkarahisar'da konuştu:
YEREL HABERLER MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Afyonkarahisar'da ...
Afyonkarahisar'da kopan kaya parçaları tedirginliğe neden oldu
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da kopan kaya parçaları tedirginliğe ...
TBMM Deprem Araştırma Komisyonu raporunu hazırlıyor
YEREL HABERLER TBMM Deprem Araştırma Komisyonu raporunu hazırlıyor
Türk Polis Teşkilatının 178. Kuruluş Yıl Dönümü
YEREL HABERLER Türk Polis Teşkilatının 178. Kuruluş Yıl Dönümü
Afyonkarahisar'da otomobilin banka şubesine girmesi güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da otomobilin banka şubesine girmesi ...
Afyonspor taraftarları takımlarına şarkı besteliyor
YEREL HABERLER Afyonspor taraftarları takımlarına şarkı besteliyor
Afyonkarahisar'da tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da tıra çarpan otomobildeki 2 kişi ...
Afyonkarahisar'da 24 farklı suçtan aranan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da 24 farklı suçtan aranan şüpheli ...
İscehisar'dan kısa kısa
YEREL HABERLER İscehisar'dan kısa kısa
Afyonkarahisar'da kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da kamyonetin çarptığı motosiklet ...
Sandıklı'da büyükbaş hayvanlarda aşılama ve kimliklendirme çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Sandıklı'da büyükbaş hayvanlarda aşılama ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.