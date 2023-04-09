Afyonkarahisar'dan kısa kısa

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AFYONKARAHİSAR (AA) - İscehisar'da Emniyet Teşkilatının 178. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla şehitler için Kur'an-ı Kerim ve Mevlit-i Şerif okutuldu.

Ulu Cami'deki programa, İscehisar Kaymakamı Mehmet Ali Semiz, Belediye Başkanı Ahmet Şahin, polis memurları ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Müftüsü Muhammed Koçyiğit'in dua etmesi ile program sona erdi.



- Bolvadin'de "trafik dedektifleri" projesi

Bolvadin'de jandarma ekipleri "trafik dedektifleri" projesi kapsamında ilkokul öğrencileriyle buluştu.

Jandarma ekipleri, Yörükkaracaören köyü ilkokuldaki programda, öğrencilere toplu taşıma ve servis aracına inip binme, emniyet kemeri, bisiklet kullanımı, yaya olma ve gece görünürlük konularını anlattı.



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