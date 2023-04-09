Aynı kazada yaşamını yitiren babasından 3 gün sonra hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aynı kazada yaşamını yitiren babasından 3 gün sonra hayatını kaybetti

AA

Aynı kazada yaşamını yitiren babasından 3 gün sonra hayatını kaybetti

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, bulundukları motosiklete otomobilin çarpması sonucu yaralanan bir kişi, aynı kazada hayatını kaybeden babasından 3 gün sonra yaşamını yitirdi.

İlçede, 3 gün önce meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan Mustafa Korkmaz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bolvadin Belediye Kavşağında, kırmızı ışık ihlali yapan A.A. (52) idaresindeki 03 RC 242 plakalı otomobil, Mustafa Korkmaz yönetimindeki tescilsiz motosiklete çarpmıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan babası Kemal Korkmaz yaralanmıştı. Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kemal Korkmaz yaşamını yitirmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Afyonkarahisar'ın yeni müzesi açılış için gün sayıyor
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'ın yeni müzesi açılış için gün sayıyor
Afyonkarahisar'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'dan kısa kısa
Afyonkarahisar'da ramazanda tatlı satışları arttı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da ramazanda tatlı satışları arttı
Afyonkarahisar'da kamyon ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da kamyon ile çarpışan motosikletteki ...
Afyonkarahisar’da yaralı bulunan flamingo AKÜREM'de tedaviye alındı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da yaralı bulunan flamingo AKÜREM'de ...
Afyonkarahisar'da eşini kazara tüfekle öldüren kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da eşini kazara tüfekle öldüren kişi ...
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Afyonkarahisar'da konuştu:
YEREL HABERLER MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Afyonkarahisar'da ...
Afyonkarahisar'da kopan kaya parçaları tedirginliğe neden oldu
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da kopan kaya parçaları tedirginliğe ...
TBMM Deprem Araştırma Komisyonu raporunu hazırlıyor
YEREL HABERLER TBMM Deprem Araştırma Komisyonu raporunu hazırlıyor
Türk Polis Teşkilatının 178. Kuruluş Yıl Dönümü
YEREL HABERLER Türk Polis Teşkilatının 178. Kuruluş Yıl Dönümü
Afyonkarahisar'da otomobilin banka şubesine girmesi güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da otomobilin banka şubesine girmesi ...
Afyonspor taraftarları takımlarına şarkı besteliyor
YEREL HABERLER Afyonspor taraftarları takımlarına şarkı besteliyor
Afyonkarahisar'da tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da tıra çarpan otomobildeki 2 kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.