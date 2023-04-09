Afyonkarahisar'da eşini kazara tüfekle öldüren kişi serbest bırakıldı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde eşini kazara av tüfeğiyle öldüren koca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan Ş.Ö adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

İddiaya göre, Kayıhan beldesindeki Kunduzlu Mahallesi'nde yaşayan Ş.Ö'nün (45), evinin bahçesinde beslediği tavuklara sahipsiz köpeklerin zarar vermesi üzerine ruhsatsız av tüfeği ile köpekleri korkutmak için doldur boşalt yaptığı sırada ateş alan silahtan çıkan saçmalar, kazara eşi U.Ö'nün (38) boynuna isabet etmişti.



Ambulansla, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırılan U.Ö, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.





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