Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afyonkarahisar'da vatandaşlarla iftar yaptı:

AFYONKARAHİSAR (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin, dünyada küresel sistemin yetersizliğine, Birleşmiş Milletler'in yetersizliğine vurgu yapan, aynı zamanda çözüm önerisi getirebilen ülke olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Hamidiye Mahallesi'nde vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen iftar programında yaptığı konuşmada, buruk bir ramazan yaşandığını söyledi.

Tarihin en büyük deprem afetinin yaşandığını kaydeden Çavuşoğlu, "11 ilde 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Yıkılan evleri yeniden inşa etmek, şehirleri ihya etmek bizim görevimiz. Cumhurbaşkanımızın vaadidir." dedi.

Bir yıl içinde tüm şehirleri ayağa kaldıracaklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Devlet millet el birliği içinde, inşallah daha iyisini, daha sağlamını, daha güzel yerlerde inşa etmiş olacağız. Depremzede vatandaşlarımız evlerine dönünceye kadar yaşadıkları şehirlerde bizim emanetimizdir. En iyi şekilde en iyi şartlarda onları barındırmak için üzerimize düşeni her yerde yapıyoruz. Deprem bölgesinde de vatandaşları çadırlardan konteynırlara taşımaya başladık. Evlerini inşa edinceye kadar buralarda vatandaşları misafir edeceğiz." diye konuştu.

- "Bugün Türkiye savunma sanayinde dünyada bir yıldızdır"

Çavuşoğlu, İsrail'in Mescidi Aksa'ya saldırması sebebiyle bir burukluk olduğunu belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanını aradığını dile getiren Çavuşoğlu, "Türk milletinin desteğini ilettik. Aynı zamanda İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'i aradım. Neymiş efendim, provokasyon varmış. 'Mescidi Aksa'da ibadet etmenin neresi provokasyon?' dedik. Dolayısıyla ramazanda bu zulme, bu şiddete bir an önce son vermelerini kendilerine de söyledik. Bu işin takipçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin birinci asrının tamamlandığını dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bu yıl bizim için gurur yılı 2023. İnşallah seçim geçsin depremin yaralarını hep beraber saralım. Cumhuriyetin 100. yılını hep beraber kutlayacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde cumhuriyetin ilk asrında cumhuriyete büyük eserler kazandırdık. Bu bize yetmez. Cumhuriyetin 2. asrını Türkiye yüzyılı yapmamız lazım. Bugün Türkiye, geldiği noktada barış için çaba sarf edebilen en önemli aktördür. Bugün Türkiye dünyada küresel sistemin yetersizliğine, Birleşmiş Milletler'in yetersizliğine vurgu yapan, aynı zamanda çözüm önerisi getirebilen ülkedir. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun, arabuluculuk deyince akla ilk Türkiye gelir. Bugün Türkiye, savunma sanayinde dünyada bir yıldızdır. 20 sene önce yüzde 80 dışa bağımlıydık. Şimdi tam tersi oldu. Yüzde 80 millilik oranına ulaştık."

Türkiye'nin, İslam dünyasının da sancaktarı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Maalesef ırkçılık, İslam düşmanlığı dünyayı kasıp kavuruyor. Görüyorsunuz kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e Türk büyükelçiliklerinin önünde pervasızca saldırıyorlar. Neden? Türk büyükelçiliğinin önünde Türk bayrağı ile beraber hedef alıyorlar. Onlar da biliyor ki İslam'ın sancaktarı da Türkiye'dir, Türk milletidir. 2021-2022'de Türk dünyasını, Türk devletleri teşkilatı çatısı altında birleştirdik. Yani ilk asrımızı tamamlarken Türk dünyasını birleştirdik." diye konuştu.

Türk dünyasının, Türk devletleri teşkilatıyla birlikte küresel bir aktör olmasını istediklerini anımsatan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk devletleri teşkilatına anayasal adıyla gözlemci oldu ve 16 Mart'ta ilk defa zirveye katıldı, diğer tüm bayraklarla beraber. Bu birilerini rahatsız edebilir. Türk'ün yürüyüşünü hiç kimse durduramayacak. İşte 21. asır, cumhuriyetin de 2. asrı, Türkiye yüzyılı olacak. Bu doğrultuda çalışacağız. Terörün, teröristlerin her türlüsüyle mücadeleyi devam ettireceğiz. PKK, FETÖ, DHKPC, her türlü terör örgütü ile mücadeleyi sürdüreceğiz. Türkiye bugüne kadarki hamleleriyle dünyada yani enerji haritasında dünyanın merkezine oturdu hem de doğalgaz, petrolü daha henüz yeterli olmamasına rağmen. Cumhur İttifakı'nın tek gayesi Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktır. Başkaları ne düşünür, başkaları ne ister, hangi terör örgütleriyle müzakereler yapar? Onları millet görüyor."

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