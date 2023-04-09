Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afyonkarahisar'da AK Parti SKM açılışında konuştu: (1)

AFYONKARAHİSAR (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Vatanını, milletini seven siyasetçiler, liderler ve onların dava arkadaşları ve siyasi partilerimiz memleket sevdasıyla bir çatı altında birleşmişlerdir. İnşallah Cumhur İttifakı olarak biz sadece önümüzdeki seçimleri kazanmayacağız ama cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını, Türkiye yüzyılı, Türk'ün asrı ve Türk dünyasının asrı yapmak için çalışacağız." dedi.

Çavuşoğlu, Burmalı Mahallesi'ndeki AK Parti Afyonkarahisar Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışında yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı anlayışıyla Afyonkarahisar'da tüm siyasi çalışmaların organizasyonunu yapacağını ve koordine edeceğini söyledi.

Milletvekili aday listelerinin belirlendiği ilk akşamda Afyonkarahisar'da bulunduklarını dile getiren Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Her ne kadar Antalya'dan aday olsak da başta Afyonkarahisar ve bölge illerimiz olmak üzere her yerde, tüm illerimizde, mümkün olan illerimizde, Ankara seçim koordinasyon merkezimizin gönderdiği her yerde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Afyonkarahisar'ımıza da inşallah tekrar geleceğiz. Seçim listelerinin, adaylarımızın Afyonkarahisar'ımıza hayırlar getirmesini diliyorum. Elbette birçok aday adayımız vardı. Sadece AK Parti'den 6 binden fazla aday adayı vardı. Bir liste yapılacaktı. Epeyce de zorlandıklarını biliyorum. Genel merkezde gece gündüz Cumhurbaşkanımızın başkanlığında sabah sahurlara kadar arkadaşlarımız çalıştılar. Bazı arkadaşlarımız listeye girdi, bazıları da giremedi. Ama ben biliyorum ki listeye giremeyen arkadaşlarımız da adaylıklarını, tarafını belli etmek ve dava insanı olduğunu göstermek için adaylık başvurusu yapmıştır."

- "Vizyonumuz ve hedefimiz bellidir"

Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birlikte başlattığı ve inisiyatif aldığı bir ittifak olduğunu vurguladı.

Daha sonra BBP'nin ittifaka katıldığını aktaran Çavuşoğlu, "Şimdi yeni partilerle beraber, ilk başta Yeniden Refah Partisi olmak üzere Cumhur İttifakımız daha da güçlenmiştir. Vatanını, milletini seven siyasetçiler, liderler ve onların dava arkadaşları ve siyasi partilerimiz memleket sevdasıyla bir çatı altında birleşmişlerdir. İnşallah Cumhur İttifakı olarak biz sadece önümüzdeki seçimleri kazanmayacağız ama cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını, Türkiye yüzyılı, Türk'ün asrı ve Türk dünyasının asrı yapmak için çalışacağız. Vizyonumuz ve hedefimiz bellidir. Gururla cumhuriyetimizin ilk asrını ve yüzyılını tamamladık. Bu sene cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutlayacağız. Diğer taraftan bakanlığını yaptığım Hariciye Teşkilatı'mızın temellerinin atılışının da 500. yılını bu sene kutluyoruz. 500 yıl önce 'reisülküttaplık' adı altında ecdadımız hariciye teşkilatının temellerini atmıştır. Köklü bir devlet ve hariciye geleneği derken laf olsun diye söylemiyoruz. 500 yıllık bir geçmişten bu yana dünyada, diplomaside attığımız adımlarla, ecdadımızın hamleleriyle, cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana yaptığımız hamlelerle bir marka olmuş bir milletiz ve devletiz."

- "Bugün Filipinlerden Venezüella'ya kadar arabuluculuk yapan bir ülke haline geldik"

Çavuşoğlu, son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Cumhur İttifakı'yla birlikte atılan adımlarla bugün "diplomasi" deyince dünyada herkesin aklına gelen ilk ülkelerden birinin Türkiye olduğunu dile getirdi.

Ukrayna Savaşı'nda bir taraftan ilkeli tutum sergilerken ve toprak bütünlüğünü desteklerken, Kırım'ın illegal ilhakını tanımazken ve her iki tarafla da konuşabilen, savaşın sona ermesi için gece gündüz çaba sarf eden ve tahıl anlaşması, esir takası gibi çok önemli hamlelerle aslında barışın da olabileceğini gösteren ülkenin Türkiye Cumhuriyeti olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Liderimiz de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bugün Filipinlerden Venezüella'ya kadar arabuluculuk yapan bir ülke haline geldik. Neden? Objektif, adaletli politikalarımız sayesinde. Doğruya 'doğru', yanlışa 'yanlış' diyen, yanlış yapana da 'Sen yanlış yapıyorsun.' diyen bir ülkeyiz. Aynı zamanda güçlünün değil her zaman haklının yanında olduk. Bugün dünyada adaletsizlikler var. Dünyada 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan başta BM olmak üzere uluslararası sistem de yetersiz. Uluslararası sistemin yetersiz olduğu bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti inisiyatif alan, ön alan ve liderlik sergileyen bir ülke haline geldi. Yine dünyada zorluklar, çatışmalar ve dramlar var. Girişimci ve insani dış politikayla Türkiye aynı şekilde umudun adı olmuştur. Dünyanın her yerine yaptığımız yardımlarla insani yardımlarda en önde gelen ülke olmuştur."

- "Türkiye bugün oyun kurucu bir ülke oldu"

Çavuşoğlu, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde herkesin Türkiye'nin yardımına koştuğunu ve afetin büyüklüğünü gördüklerini ifade etti.

Türkiye'nin ve Türk milletinin her zaman zora düşen, afet yaşayan ve ihtiyaç duyan herkesin yanında olmasından dolayı yardıma koştuklarını aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:



"Teşekkür ettiklerimiz de aynı şeyi söylüyorlar, 'Her zaman Türkiye koşardı, şimdi sıra bizde.' diyerek Türkiye'ye geldiler. Hepsine de huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. İşte, Türkiye bugün oyun kurucu bir ülke oldu ama Türkiye'nin aleyhine kurulan oyunları da bozan, bu tür masaları da deviren bir aktör haline geldi. Yani biz bölgesel bir güç değiliz, küresel bir aktör olduk. Türkiye, bugün savunma sanayinde yüzde 80 millilik oranına, yerlilik oranına yükseldi. Eğer biz bu orana yükselmeseydik bu SİHA'ları üretmeseydik ve elimizdeki her türlü hava, kara, helikopter dahil, hava savunma ve taarruz sistemlerini üretmeseydik Azerbaycan Karabağ'ı almakta zorlanırdı. Azerbaycan sahaya indi, Türk'ün gücünü tüm dünyaya gösterdi ve işgal edilmiş topraklarını aldı. Bizim içimizde maalesef 'Azerbaycan'a yardım ettik.' diyenler var mı? Var. Bunlar muhalefet partilerinin en üst düzeyinde görev yaptılar mı? Yaptılar. Bunu söyleyenler de var."

(Sürecek)

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