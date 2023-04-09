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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afyonkarahisar'da AK Parti SKM açılışında konuştu: (2)

AA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afyonkarahisar'da AK Parti SKM açılışında konuştu: (2)

AFYONKARAHİSAR (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Cumhuriyetin ilk asrı başarılı olduysa bunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti iktidarlarının ve Cumhur İttifakı'nın büyük bir rolü vardır ve kazandırdığımız eserler ortadadır." dedi.

Çavuşoğlu, Burmalı Mahallesi'ndeki AK Parti Afyonkarahisar Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Libya'yla yaptığı anlaşmayla sadece karada değil denizde de haklarını garanti altına alan, kendi kıta sahanlığını, deniz yetki alanlarını belirleyip Birleşmiş Milletler'e kaydettiren ve haklarını her zaman savunan, bunu yaparken de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, Kıbrıs Türkü'nü ihmal etmeyen bir ülke haline geldiğini söyledi.

Çavuşoğlu, "En son 16 Mart'taki zirvede, Ankara'da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da aynı şekilde aramızdaydı. Ülkemiz bugün dünyada çok önemli bir aktör haline geldi. Olmak da zorundayız zaten." ifadelerini kullandı.

Dünyada çok sıkıntıların olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Bu sıkıntıların büyük bir bölümü, yüzde 60'tan fazlası bizim coğrafyamızda. O nedenle biz kendi çıkarlarımız, kendi güvenliğimiz ve refahımız için güçlü olmak zorundayız. Cumhuriyetin ilk asrı başarılı olduysa bunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti iktidarlarının ve Cumhur İttifakı'nın büyük bir rolü vardır ve kazandırdığımız eserler ortadadır. Bugün dünyadaki zorluklara baktığımız zaman, ayrıca sistemdeki çarpıklıklardan dolayı herkes kendi gücünü bir taraftan pekiştirmeye çalışırken, güç savaşı, güç paylaşımı yaşanırken Türkiye'nin ve Türk milletinin çok daha güçlü olması gerekiyor. Önümüzdeki seçim, elbette ülkemiz için tarihi bir seçimdir. Ülkemizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. asrına girdiği bir dönemde gerçekleştirilen seçimin etkileri bir asır sürecektir. Çünkü şahlanış dönemimiz başlıyor ve gelecek bir asır içinde gençlerin, gelecek nesillerin gerçekleştireceği vizyonları da ortaya koymak zorundayız. Bu doğrultuda çalışıyoruz."

- "Başta Ukrayna savaşı olmak üzere biz tarafsız, ilkeli, dengeli politika izliyoruz"

Böyle bir dönemde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın tekrar iş başına gelmesinin önemli olduğunu savunan Çavuşoğlu, dünyanın kriz yaşadığı bir dönemde, Türkiye'de ülkenin refahı ve istikrarı açısından olduğu gibi dünyada da "Recep Tayyip Erdoğan tekrar kazansın" diye çokça dua edildiğini, ülkelerin liderlerinin ve dışişleri bakanlarının sık sık arayıp sorduğunu belirtti.

Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde, ülkelerin ortak bir açıklamayla Erdoğan'a desteklerini ifade etmek istediklerini anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Biz onlara rica ettik, Cumhurbaşkanımız da rica etti. Milletin iradesini yönlendirmek gibi olur, o yüzden rica ettik. Sadece Türk dünyasının birleştirilmesindeki rolü sebebiyle hepsi teşekkür etti. Kendi konuşmalarını tabii biz engelleyemeyiz. Milletimiz kimin ülkeyi yönetebileceğini, hangi ittifakın milletin menfaatine olacağını gayet iyi biliyor. İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, konuşmasında da olumsuz senaryoları ortaya koydu, söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını yürüttüğü ittifakın kazanması halinde hangi risklerle karşı karşıya kalabileceğimizi söyledi. Doğrusu bu riskler iç politika, iç güvenliğimiz bakımından da çok önemlidir. Yani bu riskler ortadadır. Başta Ukrayna savaşı olmak üzere biz tarafsız, ilkeli, dengeli politika izliyoruz. Mesajlara baktığımız zaman da ülkemiz bir taraf tutacak ve hatta savaşın içine girecek. İşte şunu göstereceğiz, bunu göstereceğiz. Oysa bölgemizde bizim tarafsız kalmamız, şu anda herkesin imrendiği, aslında olmak istediği ama baskılar yüzünden de tarafsız olamadığı konumumuzu kaybetme lüksümüz yoktur. Biz önce milletimizin çıkarlarını düşünmek zorundayız."

"Batılı şöyle istiyor, böyle istiyor" diye ülkenin güvenliğini riske atacak adımlar atamayacaklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Ülkemizin refahını etkileyecek risklere ülkemizi sokamayız. Dolayısıyla başkalarının güdümünde olan siyasi partiler ve ittifaklar bunu yapmak isteyecektir. Şimdiden söylemlerinde görüyoruz. Bu bakımdan da ciddi riskler olduğunu da görüyoruz. Ama milletimiz aslında bizden çok daha iyi görüyor. 14 Mayıs'ta milletimiz, gerek ülkemizin istikrarı için gerekse dünyadaki konumumuzun daha da güçlenmesi için Cumhur İttifakı'na ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a oy verecektir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından AK Parti Afyonkarahisar SKM'nin açılışını yapan Çavuşoğlu, daha sonra Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Kent Meydanı'nda düzenlenen ramazan etkinlikleri alanını gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.

(Bitti)

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