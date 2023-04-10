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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar'da trafik kazasında yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

AA

Afyonkarahisar'da trafik kazasında yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki gün önce meydana gelen kazada yaralanan 2 kişiden biri, bugün hayatını kaybetti.

İlçede, 8 Nisan'da ehliyetsiz sürücülerin kullandığı kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan Y.E.Ö, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Hayatını kaybeden Y.E.Ö, Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesinde toprağa verildi.

S.Ç. idaresindeki 06 AB 265 plakalı kamyon, 8 Nisan'da Şehitler Caddesi'nde Y.E.Ö'nün kullandığı 03 BS 671 plakalı motosikletle çarpışmıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan B.G. yaralanmıştı.

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