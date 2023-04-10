MHP Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Kocacan, görevinden istifa etti

AFYONKARAHİSAR (AA) - MHP Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Kocacan, il başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Kocacan, yaptığı yazılı açıklamada, 2018 yılından bu tarihe kadar MHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı yaptığını kaydetti.

2018 yılı genel seçimlerinde partiden bir milletvekili kazandıklarını belirten Kocacan, şöyle devam etti:

"2019 yerel seçimlerde 17 belediye başkanı kazandık. 5 yıllık bir süre içerisinde yoğun ve başarılı bir çalışma yürüterek ilin birçok sorunları dile getirerek çözüm bulmaya çalıştık. Parti içerisinde her partide olduğu gibi sorunlar yaşadık. Mevcudiyetini hala sürdürme hevesinde olan mevcut vekili biz elimizle çalışıp çabaladıktan sonra makam sahibi yaptık ama kendisi parti içerisinde ve teşkilatlarda her zaman huzursuzluk çıkarıp, hiyerarşiyi bozduğundan dolayı zaman zaman sorunlar yaşadık. Yaşanan bu olumsuz gelişmeleri üst makamlarla sürekli paylaştık. 28. Dönem milletvekilliği adaylığı konusunda teşkilatın genelinde dillendirilen görüşleri üst makamlara bildirmemize rağmen Afyonkarahisar teşkilatının ve parti tabanının görüşünün dikkate alınmadığını üzülerek görmüş olduk."

Kocacan, "Her şey telafi edilebilir yalnız insanın gönlü kırıldığı zaman bir daha telafisi mümkün olmuyor. Afyonkarahisar İl Başkanı olarak kırgınım. 2018 yılından bugüne kadar yapmış olduğum il başkanlığı görevimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

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