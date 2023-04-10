Karahisar Kalesi'ne ulaşacak teleferik projesinde çalışmalar sürüyor

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Karahisar Kalesi'ne ulaşacak teleferik projesinde, çalışmalar devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Erdal Akar Parkı'ndan kaleye ulaşacak teleferik projesi tamamlandığında vatandaşların her iki istasyon arasında tarihi konakların üzerinden şehrin eşsiz manzarasına karşı seyahat edecekleri bildirildi.

Açıklamada, Doğal Sit Kurulu onaylı çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği proje kapsamında üst istasyona elektrik ve su hatlarını çıkarmak için yapılan kazı çalışmalarında sona gelindiği, ziyaretçileri tek halat, çift klemens sisteminde taşıyacak olan 8 kabinin teslim alındığı belirtildi.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Başkan Yardımcısı Benol Kaplan ve Fen İşleri Müdürü Onur Sadioğlu ile birlikte Erdal Akar Parkının bulunduğu teleferik alt istasyon kısmında incelemelerde bulunduğu aktarılan açıklamada, 585 metre uzunluğa sahip teleferik hattı, yolcuları 138 metre yüksekliğe taşıyacak. 2 istasyonun yer alacağı teleferik projesinde 8 kabin hizmet verecek. Alt istasyonda rekreasyon alanları ve sosyal tesisler yer alacakken, üst istasyonda ise yürüyüş yolları, seyir terasları, sportif alanlar, cam teras ve kafeterya olacağı kaydedildi.



Açıklamada Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in şu görüşlerine yer verildi:



"Hafriyatlar bitti. Kalenin tepesine çıkacak olan elektrik, su ve kanalizasyon çalışmaları bitirildi. Önümüzdeki günlerde ikinci bir yük teleferiği kurularak aşağıdan yukarıya malzemelerin taşınmasına başlanacak. Yurt dışından gelecek olan makine motor aksamının gümrükleri bitti, nakliyesi yapılıp montajına başlanacak. Teleferik çalışmamız hızla devam ediyor. Yüklenici firmanın yetkilisi ile yapmış olduğumuz görüşmede ağustos ayı gibi hizmete alınacağını ifade ettiler. Çalışmaları yerinde inceledik. Gayet güzel gidiyor, aksamadan devam ediyor."



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