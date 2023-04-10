Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü Afyonkarahisar'ın İscehisar ve Bolvadin ilçelerinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk Anıtı'na İlçe Emniyet Müdürlüğünün çelenk sunmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin ve mahalle muhtarları İlçe Emniyet Müdür vekili Mehmet Ali Dalfidan, Komiser Veli Sarpdağ ile emniyet mensuplarının, polis haftasını kutladı.



- Bolvadin

Türk Polis Teşkilatının 178. yıl dönümü dolayısıyla hükümet konağı önünde tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törene, Bolvadin İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan, Başkomiser Kadir Avcı, komiser Dündar Bozkurt, Komiser Deniz Albayrak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Derviş Özçal, emekli polisler, vatandaşlar ve parti temsilcileri katıldı.

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