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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Afyonkarahisar'da konuştu:

AA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Afyonkarahisar'da konuştu:

AFYONKARAHİSAR (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Biz Yeniden Refah Partisi olarak ülkemizin ve milletimizin böyle bir zihniyete sahip yedili masaya teslim edilmemesi için Cumhur İttifakı'nın yanında yer aldık. İnşallah Afyonkarahisarlılarla aziz milletimiz yedili masaya gereken cevabı 14 Mayıs'ta sandıkta verecektir." dedi.

Erbakan, bir dizi programları için geldiği Afyonkarahisar'da, Susuz beldesindeki partisinin teşkilat binasının açılışını gerçekleştirdi.

Daha sonra kent merkezine geçen Erbakan, Dervişpaşa Mahallesi'ndeki partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışını yaptı.

Erbakan, burada gazetecilere, Afyonkarahisar'da Yeniden Refah Partisine ve milletvekili adaylarına ciddi bir ilgi ve teveccühün olduğunu söyledi.

Hizmetlerinin 14 Mayıs'tan sonra da Meclis'te güçlü bir şekilde devam edeceğine dikkati çeken Erbakan, "Meclis dışında dahi önemli hayırlara vesile olup şerlere de fren olan Yeniden Refah Partimiz, Meclis çatısı altında güçlü bir şekilde temsil edildiğinde inşallah 14 Mayıs'tan sonra çok daha büyük hayırlara vesile olacak." diye konuştu.

Erbakan, daha sonra Ataköy Mahallesi'nde vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen iftar programında yaptığı konuşmada, bin yıl İslam'a bayraktarlık yapmış bu milletin evlatları olduğumuzu kaydetti.

Kur'an, İslam ve maneviyatla yoğrulmuş bir millet olduğumuzu ifade eden Erbakan, şunları söyledi:

"Bizzat Cumhurbaşkanı adaylarına röportajda soruluyor; deniliyor ki efendim LGBT Türk aile yapısına zarar verir mi? Cumhurbaşkanı adaylarının cevabı 'ne münasebet efendim neden versin öyle bir şey olmaz' diyor. Şimdi bu zihniyete, bu zihniyette olan masaya, bir bloğa Türkiye'yi nasıl teslim edebilirim? Sadece onlar mı hayır CHP'nin Bursa Nilüfer Belediyesi belediye bünyesinde LGBT merkezi açıyor. Bu LGBT merakı nereden geliyor? Gelir gelmez İstanbul sözleşmesini geri getireceğim diyor. İstanbul sözleşmesinin maddelerinden bir tanesi zaten size söylesem yeter. Sözde namus kavramının kökünü kazıyacağız diyor. Biz Yeniden Refah Partisi olarak ülkemizin ve milletimizin böyle bir zihniyete sahip yedili masaya teslim edilmemesi için Cumhur İttifakı'nın yanında yer aldık. İnşallah Afyonkarahisarlılarla aziz milletimiz yedili masaya gereken cevabı 14 Mayıs'ta, sandıkta verecektir."

Sadece bunların olmadığını savunan Erbakan, "Masanın altından çıkıp desteğini açıkça ilan eden HDP'nin bir yedek partisi var Yeşil Sol parti diye. Seçim bildirgesinde din dersini tamamen kaldıracağız diyor. Diyanet İşleri Başkanlığını İnanç İşleri Başkanlığı yapacağız. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bütün terör operasyonlarını tamamen durduracağız. Suriye'nin kuzeyindeki Türk askerini tamamıyla oradan çekeceğiz. Yani orayı PYD'ye ve YPG'ye teslim edeceğiz. İşte dışardan destekçi olan HDP'nin yedek partisi olan kapatılırsa onun üzerinden seçime gireriz diye kurdukları Sol Yeşil Parti'dir seçim bildirgesinden bunları okuyoruz." diye konuştu.

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