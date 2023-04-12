Afyonkarahisar'da depremzedelere yardımda bulunmak isteyenleri dolandırdıkları ileri sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar'da depremzedelere yardımda bulunmak isteyenleri dolandırdıkları ileri sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı

AA

Afyonkarahisar'da depremzedelere yardımda bulunmak isteyenleri dolandırdıkları ileri sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, depremzedelere gıda yardımında bulunmak isteyen vatandaşların 13 milyon lirasını dolandırdıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar'da kurulan şirketler üzerinden sosyal medyada "depremzede paketi ve ramazan paketi" şeklinde reklam paylaşımları yapan kişilerin, vatandaşları dolandırdığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibe aldıkları 8 şüphelinin, satışını yaptıkları gıda yardımı paketlerini depremzedelere ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmadığını, bu şekilde ocak ayından bugüne kadar toplam 13 milyon lira haksız kazanç elde ettiğini belirledi.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Konya, Adana ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada silah ve kesici aletler, banka kartları, hesap cüzdanları ele geçirildi. Banka hesaplarındaki paraları bloke edilen şüphelilerden birinin, 1 milyon değerindeki otomobiline de el konuldu.

Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemede, 6 Şubat'ta Türk Kızılay Derneği'ne 1 milyon 500 bin lira yardım yapılmış gibi gösteren sahte dekontlar da bulundu.

Afyonkarahisar'a getirilen ve aralarında örgüt lideri O.T'nin de bulunduğu 8 şüphelinin, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Afyonkarahisar'da sağanak ve dolu etkili oldu
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da sağanak ve dolu etkili oldu
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Afyonkarahisar'da konuştu:
YEREL HABERLER Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ...
Afyonkarahisar'da temel kazısında bulunan lahitteki 4 çömlekten insan kemiği çıktı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da temel kazısında bulunan lahitteki 4 ...
Afyonkarahisar Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı
YEREL HABERLER Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü ...
Karahisar Kalesi'ne ulaşacak teleferik projesinde çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Karahisar Kalesi'ne ulaşacak teleferik projesinde ...
MHP Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Kocacan, görevinden istifa etti
YEREL HABERLER MHP Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Kocacan, ...
Afyonkarahisar'da trafik kazasında yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da trafik kazasında yaralanan kişi ...
Afyonkarahisar Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Ticaret Borsası

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.