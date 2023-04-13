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Çiğköfte ustası, iş için geldiği Afyonkarahisar'daki sokak hayvanlarını besliyor

AA

Çiğköfte ustası, iş için geldiği Afyonkarahisar'daki sokak hayvanlarını besliyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Adıyamanlı çiğköfte ve baklava ustası 40 yaşındaki Beşir Oğuzbey, Ramazan etkinlikleri kapsamında iş için geldiği Afyonkarahisar'da, can dostlarını beslemekten mutlu oluyor.

Oğuzbey, iki yıldır Afyonkarahisar Belediyesinin Kent Meydanı'nda düzenlediği ramazan etkinlikleri için kurduğu stantta, Adıyaman'ın yöresel lezzetleri çiğköfte ve baklava satışı yapıyor.

Ramazan boyunca kaldığı İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesindeki otelden her sabah aracıyla çıkan Oğuzbey, önceden temin ettiği ekmek, mama ve suyu bölgedeki sokak hayvanlarına dağıtıyor.

Oğuzbey, AA muhabirine, sadece Afyonkarahisar'daki değil, festival, fuar, etkinlik ve şenlik için gittiği farklı illerde de sokak hayvanlarını beslediğini söyledi.

Ramazan etkinlikleri için iki yıldır Afyonkarahisar'a geldiğini dile getiren Oğuzbey, şöyle konuştu:

"Herkesin bir hobisi vardır. Benim de hobim sahipsiz sokak havanlarını beslemek. Bunu da sabah sporu olarak görüyorum. Can dostlarımıza gücüm yettiği kadar ekmek ve mama dağıtmaya çalışıyorum. Allah'ın bize verdiği güç, kuvvet ve kendi imkanlarımızla ramazan boyunca böyle her sabah bölgedeki sokak hayvanları besliyorum. Bundan da çok mutlu oluyorum."

Oğuzbey, geçen yıl da ramazanda Afyonkarahisar'da olduğunu ve yine bölgedeki sokak hayvanlarını beslediğini aktardı.

Seneye de gelmesi halinde can dostlarını beslemeye devam edeceğini aktaran Oğuzbey, "Burası Frig Vadisi bölgesi ve genelde köpekler var. Sürekli geldiğim için hayvanların artık hepsi beni tanıyor. Kimi hayvanlar arabanın arkasından beni takip ediyor. Bazıları da benim onlara seslenmemle koşup geliyorlar. Bunu hep gözlemliyorum."dedi.

- "Can dostlarımı beslemekten çok mutlu oluyorum"

Oğuzbey, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bazı akrabalarını kaybettiğini anlatarak, oradaki fırınlarında da 25 gün boyunca insanlara ücretsiz ekmek ürettiklerini, sokak hayvanlarına da ekmek dağıttıklarını belirtti.


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